شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم.. بدء التقديم على مسار التميّز للابتعاث في نسخته الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط للابتعاث الخارجي عبر مسار التميّز للابتعاث في نسخته الرابعة للسنة الأكاديمية 2024-2025؛ اعتبارًا من اليوم الأحد 19/5/1445هـ الموافق 3/12/2023م، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني على منصة سفير2، سفير: (moe.gov.sa)

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا طوال العام داعيةً الراغبين بالتقدم لمسار التميّز الاطلاع على الشروط والضوابط والتخصصات المتاحة، وقائمة الجامعات المعتمدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية ضمن المسار.

وأشارت الوزارة إلى أن التخصصات التي يتضمنها مسار التميّز تأتي بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية السعودية 2030، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات باختيار أفضل الجامعات العالمية التي يتم الابتعاث إليها.

وأكدت أن التخصصات المطروحة في هذه النسخة تأتي متوائمة مع التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة في المملكة، وتسهم في تحقيق التنافسية العالمية، إلى جانب ما تشتمل عليه من برامج داعمة لجودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي.