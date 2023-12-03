شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تحتفي باليوم العالمي للإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت جامعة نجران باليوم العالمي للإعاقة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، ومشاركة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة.

وتضمن الاحتفال عددًا من الفعاليات التوعوية والتثقيفية، ومعرضاً اشتمل على أركان توعوية للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة للمستفيدين، وكيفية رعايتهم، وإشراكهم في المجتمع.

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وأكد الدكتور الخضيري أن المعرض يأتي لإبراز دور الجامعة في خدماتها النوعية التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة للتعايش مع المجتمع، واستمراراً لدور الجامعة كذلك في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تقدمها لخدمة المجتمع بكافة أطيافه.