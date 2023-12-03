شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على مكة المكرمة مصحوبة بعواصف رعدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

من ناحية أخرى، نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على حفر الباطن.

وأوضح أن الحالة يصاحبها رياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.

صواعق رعدية

كما نبه المركز من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيرات الحالة، رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الافقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.