شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد الملوخية تطيح بمدير مدرسة في مصر ومعلمتين والان مع التفاصيل الكاملة

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أثارت حدثًا مثيرًا في محافظة الدقهلية بمصر، حيث قام مدير مدرسة برفقة موظفتين بتنظيف الفصل الدراسي باستخدام الملوخية. هذا الفعل أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

الملوخية تطيح بمدير مدرسة

قرر اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إحالة مدير المدرسة وموظفتين للتحقيق في الشؤون القانونية نظرًا لعدم انضباطهم في أداء واجباتهم الوظيفية.

تم اتخاذ هذا القرار بعد أن لاحظ رئيس المدينة خلال جولة مفاجئة وجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار الموظفات داخل إحدى المدارس.

تبين أن الموظفتين كانتا تقومان بتنظيف الملوخية وتجهيز مستلزمات وجبات الغداء لأسرهن أثناء تواجدهن في العمل بالمدرسة، مما يشير إلى انحراف عن مهامهن الرسمية.

تم وصف تصرف الموظفتين بأنه “غير مهني” من قبل بعض الأشخاص، وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضدهما.

وفي سياق ذلك أشار رئيس المدينة إلى أن قرار الإحالة تم اتخاذه بناءً على نتائج التحقيق مع الموظفتين، والتي أظهرت ارتكابهما مخالفة صريحة لقواعد العمل، وأضاف أن المدرسة ستخضع لعملية تفتيش للتحقق من عدم وجود أي مخالفات أخرى.