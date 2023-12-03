فيديو يشعل العالم لما حدث بين ياسمين صبري وجوني ديب في مهرجان البحر الأحمر

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سلم رواتب المتقاعدين مدنيين وعسكريين في السعودية 1445 والحالات التي يتم فيها وقف صرف الراتب التقاعدي في إطار فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يُعقد في مدينة جدة، تلاقت الفنانة المصرية ياسمين صبري بالنجم العالمي جوني ديب. ما حدث بين ياسمين صبري وجوني ديب ظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة باللون الأسود أثناء لقائها بجوني ديب على هامش مشاركتهما في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة. جلست النجمة المصرية بجوار النجم العالمي، حيث تبادلوا التحية وأدوا محادثاتهم بشكل ودي. أثارت هذه اللحظة إعجاب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن سعادتهم برؤية هذا اللقاء الفريد، وأشادوا بأناقة صبري وجاذبية ديب في الأحداث الفنية التي تجمع نجومًا عالميين في المملكة العربية السعودية.

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