شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تطور عاجل في قضية حادث الجبيل المروع الذي سبب وفاة 4 طالبات ثانوية والان مع التفاصيل الكاملة

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تشير والدة الطالبة مياس، البالغة من العمر 15 عامًا، إلى تفاصيل الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ابنتها وثلاث زميلات لها في مدينة الجبيل الصناعية، وفقًا لشهادة والدها غادرت مياس المدرسة في الصباح بحافلة المدرسة، ولكنها لم تعود معها بعد انتهاء الدوام، بدلاً من ذلك حضرت صديقة مياس وزميلاتها لإقناعها بالانضمام إليهن، وكان شقيق الصديقة معهن لتوفير الوقت. وافقت مياس على الانضمام إليهم.

قضية حادث الجبيل المروع

خلال عودتهن، قام شقيق صديقة مياس بتجاوز إشارة حمراء، ما أدى إلى اصطدامه بحافلة مسرعة في منطقة المطرفية الربيع 2 بالجبيل، ونتيجة للحادث الفظيع، فقدت جميع الفتيات حياتهن، في حين نقل السائق إلى وحدة العناية المركزة.

وبحسب تصريح والد مياس، فإنه لم يكن على علم بعودة ابنته مع الصديقة وشقيقتها وعندما ذهب هو وزوجته لزيارة منازل الفتيات، لم يجدوا أحدًا، وبعد البحث اكتشفوا أن ابنتهم قد عادت مع إيمان، صديقة مياس، وتلقوا صدمة الخبر الذي أكد وفاة ابنتهم نتيجة الحادث المأساوي، مشيرًا إلى إصابتها بجروح خطيرة في الدماغ.

يُشير التقرير إلى وفاة أربع طالبات في هذا الحادث المروري المروع، الذي وقع في تقاطع إشارات ضوئية قرب حي المطرفية بالجبيل الصناعية.