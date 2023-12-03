72 شاحنة مساعدات ووقود تدخل إلى غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 4:20 مساءً

أعلن المتحدثُ باسم هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، هشام عدوان، أن 70 شاحنة تحمل مساعدات دخلت إلى القطاع من خلال معبر رفح، اليوم "الأحد". وأوضح "عدوان" أن 70 شاحنة مساعدات، وشاحنتي سولار بسعة حوالي "129" ألف لتر؛ دخلت غزة، ومن المتوقّع دخول الغاز خلال اليوم أيضًا؛ وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي. وبيّن أنه من المنتظر استكمال دخول المساعدات، خاصة في ظلّ وجود قرار بدخول "200" شاحنة يوميًّا إلى القطاع. ولفت إلى أن ما يدخل إلى غزة غير كاف في ظلّ الوضع الكارثي على الأرض، ونفاد مقومات الحياة الأساسية لدى المواطنين. وأشار إلى وجود صعوبات تؤخر دخول المساعدات؛ أبرزها الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تفتيش الشاحنات وعرقلة دخولها بشكل سريع.

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