"رويترز": "مسيرات" تستهدف سفينتين في البحر الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بحرية، اليوم "الأحد"، أن طائرات مسيّرة استهدفت سفينة لنقل البضائع الجافة في البحر الأحمر.

وذكرت المصادر أن طائرة مسيرة استهدفت أيضًا سفينة حاويات منفصلة، قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.

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