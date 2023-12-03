إسرائيل تعلن بدء عمليات برية في جنوب غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 4:22 مساءً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، بدء عمليات برية في جنوب قطاع غزة، مستخدماً قوات على الأرض. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "هناك قوات مدرعة في المنطقة بدأت بالفعل في العمل ومهاجمة أهداف حركة حماس"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف أنه "من المتوقع في المستقبل أن يزيد قواته في المنطقة، ويوسع العملية البرية".

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