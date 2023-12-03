مدرب الهلال "خيسوس" قبل مواجهة نساجي الإيراني : سنلعب للفوز .. ولم نحدد حتى الآن مشاركة "الفرج"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 4:34 مساءً

قال المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم " خيسوس" ، إن إكمال سلسلة الانتصارات هو هدفه الرئيسي في المباراة الآسيوية القادمة. وتابع مدرب الأزرق في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال مع نساجي الإيراني بدوري أبطال آسيا: إن محمد العويس غير جاهز للمشاركة حتى الآن، وغداً سيكون ياسين بونو هو الحارس. وأكد "خيسوس" إلى أنه لم يحدد حتى الآن موقفه من مشاركة الفرج أمام نساجي، مؤكداً أنه لاعب يعطي الحلول في أرضية الملعب. ويواجه الهلال نظيره نساجي مازاندران الإيراني، مساء غد الاثنين، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وكان الهلال قد ضمن التأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 13نقطة، بينما يتواجد الفريق الإيراني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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