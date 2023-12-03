"البنتاجون": تعرض مدمرة أميركية وسفن تجارية لهجمات في البحر الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 4:49 مساءً

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، أن سفينة حربية أميركية، والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم، اليوم (الأحد)، في البحر الأحمر. وقالت الوزارة: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأميركية يو إس إس كارني، والسفن التجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة"، وفقاً لـ"أسوشيتد برس". ولم يحدد "البنتاجون" المكان الذي يعتقد أن النيران جاءت منه.

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