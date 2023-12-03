انت الان تتابع الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينتَيْن إسرائيليتَيْن في البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 5:47 مساءً

أعلن الحوثيون في اليمن اليوم الأحد أنهم هاجموا سفينتَيْن قبالة السواحل اليمنية؛ وذلك على خلفية حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة. وذكر الحوثيون في بيان أنهم نفذوا عملية استهداف لسفينتَيْن إسرائيليتَيْن في باب المندب، الممر البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وأضافوا بأن "السفينة الأولى استُهدفت بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مُسيَّرة بَحرية". وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصادر بَحرية في وقت سابق من اليوم أن طائرات مُسيَّرة استهدفت سفينة لنقل البضائع الجافة، وسفينة حاويات في البحر الأحمر.

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