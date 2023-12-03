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النيابة العامة : السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة للإساءة أو الإستغلال

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الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة على أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم ، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، ” كل من قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للإهمال والإساءة ، والاستهزاء ، والحرمان من الحقوق ، والاستغلال بأي شكل من الأشكال يعاقب وفق نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”

وذكرت أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وبغرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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