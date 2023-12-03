شاهد صدمة شاب سعودي من ردت فعل امرأة بعد أن صدمت سيارته بالخطأ

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شاب يسجل لحظة تلقيه مبلغًا ماليًا بعد أن صدمته امرأة بسيارتها
شاهد صدمة شاب سعودي من ردت فعل امرأة بعد أن صدمت سيارته
وثق الشاب لحظة تلقيه مبلغًا ماليًا بعد أن صدمته امرأة بسيارتها. أوضح الشاب أن المرأة قامت بترك ظرفٍ أبيض تحت مساحات سيارته، وبداخله وجد مبلغًا قدره 3 آلاف ريال، إلى جانب رسالة اعتذار كتبتها له تعتذر فيها عن صدم سيارته بطريق الخطأ، وقدمت له المبلغ لإصلاح أضرار السيارة.
وقد لاقى هذا المنشور استحسانًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الناس بتصرف السيدة، معتبرين إياها قدوة لحسن الأخلاق والنية الصافية.
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