انت الان تتابع مقتل 5 من جماعة عراقية مسلحة بمدينة كركوك في هجوم يشتبه أنه أمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد بسقوط 5 قتلى من جراء استهداف مقار عسكرية للفصائل المسلحة العراقية في مدينة كركوك، في ضربة يشتبه أنها أمريكية.

وفي التفاصيل، قالت مصادر لقناة العربية إن قصفًا مجهولاً طال مقار عسكرية للفصائل المسلحة العراقية في المدينة الواقعة شمال البلاد، وأدى الهجوم إلى مقتل 5 أعضاء من جماعة مسلحة عراقية قرب كركوك، فيما يشتبه بأنها ضربة أمريكية وسط محاولة إطلاق صاروخ.

وكانت مجموعات مسلحة سورية وعراقية مدعومة من إيران قد قامت خلال الفترة الماضية باستهداف قواعد للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مايلز كاغينز، العقيد الأمريكي المتقاعد والمتحدث السابق باسم التحالف الدولي، في وقت سابق: "الرد الأمريكي قد يتغير ويصبح أكثر عنفًا إذا ما استهدفت تلك الميليشيات المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، أو قتلت جنودها"، وفقًا لـ"العربية نت".

وأوضح "كاغينز" أنه "في الوقت الحالي لا تريد واشنطن شن حملة قصف موسعة لتوجيه ضربات قاسية لتلك الميليشيات في سوريا والعراق".

وتابع العقيد الأمريكي، الذي خدم لمدة ثلاث سنوات ضمن الجيش الأمريكي في العراق، ويعمل حاليًا لدى معهد "نيولاينز" للأبحاث والدراسات الاستراتيجية: "الاستهداف الأمريكي جويًّا لتلك الميليشيات سوف يردعها عن مواصلة هجماتها".

وكانت الميليشيات المدعومة من إيران قد استهدفت منذ أسابيع قواعد التحالف الدولي في سوريا والعراق 62 مرة، أكثر من نصفها في سوريا.

وعلى الرغم من كل هذه الهجمات فإن تلك الميليشيات لم تتمكن من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف مقاتلي التحالف الدولي؛ إذ انحصرت الأضرار بإصابات طفيفة في صفوف التحالف.