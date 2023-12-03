تطوير الكوادر الوطنية في 150 معسكرا وبرنامجا تقنيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تطوير الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات في مجالات التقنيات المتقدمة، أطلقت أكاديمية طويق حملة «طويق وجهتك»، حيث دعت للتسجيل في 150 معسكرا وبرنامجا احترافيا، تستهدف 3,000 مستفيد في أبرز المجالات والتخصصات التقنية، المقامة بمقر الأكاديمية بالشراكة مع كبريات الجهات العالمية.
وتهدف المعسكرات والبرامج لتأهيل وتمكين الموظفين، وطلاب وخريجي الجامعات، وطلاب التعليم العام، لتزويدهم بأهم المهارات اللازمة في مجالات: البرمجة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، تصميم تجربة وواجهات المستخدم، العوالم الافتراضية، التصميم والتصنيع الرقمي، تطوير وبرمجة الألعاب، وبرمجة الروبوت والدرونز، حيث أتاحت الأكاديمية التسجيل في المعسكرات والبرامج الجديدة عبر موقعها الرسمي: https://tuwaiq.edu.sa.
وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي أهمية اكتساب وتطوير المهارات التقنية لمواكبة تطور وظائف المستقبل، حيث أسهمت الأكاديمية في تخريج أكثر من 15,000 مستفيد، من خلال أكثر من 500 معسكر وبرنامج تقني، مبينا حرص الأكاديمية على إقامة مختلف الأنشطة والفعاليات التقنية، إضافة إلى تأهيل المتدربين للمشاركة في كبريات المنافسات العالمية.
أهم مجالات التدريب:
- البرمجة.
- الأمن السيبراني.
- الذكاء الاصطناعي.
- الحوسبة السحابية.
- تصميم تجربة وواجهات المستخدم.
- العوالم الافتراضية.
- التصميم والتصنيع الرقمي.
- تطوير وبرمجة الألعاب.
- برمجة الروبوت والدرونز.
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