شكرا لقرائتكم خبر إصدار الحزمة الثانية من أدوات الأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الحزمة الثانية من أدوات الأمن السيبراني «Cybersecurity Toolkit»، الهادفة إلى تمكين الجهات المستفيدة من رفع كفاءة الأمن السيبراني وزيادة فعاليته لديها، على النحو الذي يسهم في تعزيز الجاهزية السيبرانية والحد من المخاطر الناشئة من التهديدات السيبرانية المتجددة، ويأتي ذلك ضمن اختصاصات الهيئة في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الحزمة الثانية من أدوات الأمن السيبراني «Cybersecurity Toolkit»، الهادفة إلى تمكين الجهات المستفيدة من رفع كفاءة الأمن السيبراني وزيادة فعاليته لديها، على النحو الذي يسهم في تعزيز الجاهزية السيبرانية والحد من المخاطر الناشئة من التهديدات السيبرانية المتجددة، ويأتي ذلك ضمن اختصاصات الهيئة في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة. وأوضحت الهيئة أن «أدوات الأمن السيبراني» تشمل نماذج لإعداد سياسات ومعايير ووثائق وإجراءات الأمن السيبراني باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف جهات القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأخرى في المملكة. وبينت أن «أدوات الأمن السيبراني» تم تطويرها من خلال إجراء دراسة شاملة لمجموعة من السياسات والمعايير والآليات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني، وتبني أفضل الممارسات المتبعة في المجال، كما تناولت مجموعة من الموضوعات أبرزها «مسؤوليات الأمن السيبراني، واستراتيجية الأمن السيبراني، والحماية من البرمجيات الضارة، والمخاطر السيبرانية، وأمن البريد الالكتروني، وأمن الشبكات، وحماية تطبيقات الويب، وأمن أجهزة المستخدمين والأجهزة المحمولة والأجهزة الشخصية، وتقييم الثغرات الأمنية، والأمن السيبراني للبيانات، وأمن أجهزة وأنظمة التحكم الصناعي، وأمن وسائل التواصل الاجتماعي، وأمن البيئة الافتراضية». الأدوات تتضمن: مسؤوليات الأمن السيبراني.

استراتيجية الأمن السيبراني.

الحماية من البرمجيات الضارة.

المخاطر السيبرانية.

أمن البريد الالكتروني.

أمن الشبكات.

حماية تطبيقات الويب.

تقييم الثغرات الأمنية.

الأمن السيبراني للبيانات.

أمن أجهزة وأنظمة التحكم الصناعي.

أمن وسائل التواصل الاجتماعي.

أمن البيئة الافتراضية.

كانت هذه تفاصيل خبر إصدار الحزمة الثانية من أدوات الأمن السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.