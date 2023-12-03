مبادرة لزيادة الغطاء النباتي بمحمية الملك عبدالعزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لزيادة الغطاء النباتي في المحمية، أطلقت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض مبادرة تشجير، في إطار تعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية للقوات للمحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيع العمل التطوعي بمشاركة 100 متطوع وغرس 700 شتلة صديقة للبيئة لتحسين جودة الحياة.

يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي تنفذ وتشارك في العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات البيئية، مثل المعارض ومبادرات التشجير وإطلاق الكائنات الفطرية والإصحاح البيئي للمتنزهات.

من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لبيعه أكثر من (8) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16,000 ﷼ لكل متر مكعب، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

مبادرة التشجير: