شكرا لقرائتكم خبر مواطنون بعسير يعيدون تأهيل مزارع البن التقليدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت السنوات الأخيرة عودة عدد من المزارعين في منطقة عسير لإحياء مزارع البن التقليدية التي كانت تشتهر بها المنطقة منذ أزمان قديمة، في ظل دعم حكومي كبير لهذا النوع من الزراعة.

وفي محافظة «المجاردة» - شمال غرب منطقة عسير- بدأ عدد من مزارعي قرية «الحروف» بجبل آل مغلف، على ارتفاع يزيد على 1350 مترا عن سطح البحر، في إعادة تأهيل مزارع البن التي توقف إنتاجها منذ عشرات السنين.

وقال أحد ملاك المزارع، علي الشهري، «إنه بدأ وبعض الأهالي، منذ عشر سنوات تقريبا، في إعادة تأهيل مزارع البن وإيصال الماء لها عن طريق تجميع المياه في البرك التقليدية المعتمدة على الأمطار والعقوم والمجاري الساقطة من أعالي الجبال، وكذلك إنشاء خزانات خرسانية لتخزين الماء فيها.

وتحتوي كل مزرعة جبلية في القرية على أكثر من 150 شتلة من أنواع مختلفة تنتج من 300 إلى 350 كجم في السنة وبعض المزارع يصل إنتاجها إلى 500 كجم سنويا حسب كثافة أشجار البن.

أشجار البن في المنطقة: