شكرا لقرائتكم خبر تعليم مكة يحتفي باليوم العالمي للطفل 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة اعتبارا من أمس ولمدة أسبوع عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2023، تحت شعار «طفل اليوم أمل المستقبل»، تضمنت مهرجان الطفل، وبرنامج «مهارات الحوار مع الطفل»، وبرنامج «حماية الطفل من العنف والأذى».

وثمنت المساعدة للشؤون التعليمية لمياء بشاوري، جهود وزارة التعليم لتمكين الأطفال من التعليم في بيئة آمنة سليمة ومحفزة تساعدهم على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وحمايتهم نفسيا وبدنيا وعقليا، وترسيخ القيم الإيجابية لإعداده مواطنا صالحا يعتز بوطنه، والولاء لقيادته، ويتمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية.

وأفادت بأن إدارة التعليم تسعى من خلال هذه البرامج إلى توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، وإعدادهم لبناء شخصية مبتكرة مبدعة تواكب تطورات المستقبل.