تحويل الأبيات الشعرية لمنتجات ثقافية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مسابقة «تجسيد» خلال الفترة من 3 إلى 31 ديسمبر المقبل، كآخر مسابقات مبادرة «عام الشعر العربي 2023»، والتي تطلق العنان لإبداعات مصممي وفناني المملكة لتجسيد القصائد العربية المعروفة بطريقة مبتكرة وعصرية عبر تصميم منتجات سعودية مرتبطة بتراث وثقافة المملكة، وذلك من خلال استلهام أبيات شعرية من موروث الشعر العربي، وتوظيفها في التصاميم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مسابقة «تجسيد» خلال الفترة من 3 إلى 31 ديسمبر المقبل، كآخر مسابقات مبادرة «عام الشعر العربي 2023»، والتي تطلق العنان لإبداعات مصممي وفناني المملكة لتجسيد القصائد العربية المعروفة بطريقة مبتكرة وعصرية عبر تصميم منتجات سعودية مرتبطة بتراث وثقافة المملكة، وذلك من خلال استلهام أبيات شعرية من موروث الشعر العربي، وتوظيفها في التصاميم. وتستهدف المسابقة مصممي المنتجات والفنانين المحترفين بمجال التصميم ثلاثي الأبعاد، لتصميم منتجات القهوة السعودية «دلة وفناجين» من خلال استلهام الشعر.

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