قياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات السعودية في 13 تخصصا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرغت هيئة تقويم التعليم والتدريب للمرة الأولى من قياس الأداء الأكاديمي لعام 2023م للجامعات والكليات السعودية في 13 تخصصا في البرامج الأكاديمية، من خلال نتائج اختبارات برنامج «جاهزية».

كما أصدرت للمرة الأولى بطاقات الأداء للجامعات بناء على نتائج كل جامعة في هذه الاختبارات، حيث عقدت تلك الاختبارات في يونيو 2023م واستهدفت طلاب السنة الأخيرة من مرحلة البكالوريوس، وذلك ضمن مشاريع برنامج جاهزية لرفع جودة خريجي التعليم العالي وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

وهدفت الاختبارات التي طبقت للمرة الأولى هذا العام لقياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتج التعلم المطلوبة في تخصصاتهم، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل ومع المعايير العلمية للتخصصات المختلفة، ومعرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، وهذه الاختبارات لا ترتبط بنجاح الطلاب أو رسوبهم، واتبعـت فيها الهيئـة منهجيـة محـددة لبنـاء المعاييـر التخصصيـة، تمثلـت فـي النظر في التجـارب الدوليـة المميـزة، وتحديد الاحتياج الوطنـي فـي سـوق العمـل، واستشـارة جهـات التوظيـف والخبـراء الأكاديميين.

وستعقد الهيئة المرحلة الثانية من اختبارات «برنامج جاهزية» في يناير المقبل لطلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي

2023 / 2024 في 24 تخصصا، وهي: 5 تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل علم الاقتصاد، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، الموارد البشرية، والعلوم الاكتوارية، و6 تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل الهندسة المدنية، الهندسة الصناعية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية ، الهندسة الميكانيكية، والعمارة، إضافة إلى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها 13 تخصصا.

شملت الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصا جامعيا بالاختبارات المعيارية: