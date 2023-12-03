شكرا لقرائتكم خبر هروب الدجاج وعروض عالمية أولى في مهرجان البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي انطلقت فعاليته الخميس الماضي، وتستمر حتى 9 ديسمبر الجاري، بعروض عالمية أولى، وعروض أولية في منطقة الشرق الأوسط، وعروض ثانية للأفلام التي سبق عرضها وسط حضور لافت لنجوم الفن والسينما من مختلف أنحاء العالم.

وشهد برنامج اليوم الثالث للمهرجان حفل افتتاحي للفيلم العائلي «هروب الدجاج: فجر الناغت» وهو العرض الأول لفيلم المغامرة والكوميديا في منطقة الشرق الأوسط، وسيتبعه الحفل الافتتاحي لفيلم «ناقة» للمخرج مشعل الجاسر، فيما سيختم اليوم الزاخر بالاحتفالات الافتتاحية بالعرض العالمي الأول لفيلم «خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة»، يليه عرض فني خاص.

وفي صالة فوكس، تستمر مسابقة البحر الأحمر مع العرض الأول لمنطقة الشرق الأوسط لفيلم «الأحد» وهو فيلم أوزبكستاني، إضافة إلى الفيلم الذي حقق نجاحا باهرا في مهرجان كان «إن شاء الله ولد» للمخرج أمجد الرشيد، إلى جانب العرض العالمي الأول لفيلم «فريد من نوعه».

ويتضمن برنامج اليوم الثالث عرض فيلم «أم على الأريكا» وفيلم «غياب عدن»، ويستكمل المهرجان عروضه بأحدث الأفلام التي أضِيفَت ضمن البرنامج السينمائي، وهو العرض الخاص لقصة مهاجرة مكسيكية، من بطولة زوي سالدانا، وسيعرض مساء اليوم في سينما السوق.

من العروض العالمية الأولى: