شكرا لقرائتكم خبر طلاب 39 دولة يتنافسون بأكبر مسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزيزا للجهود الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، انطلقت أمس الأول فعاليات المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY) التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، بمقر الجامعة بالتزامن مع انطلاق المسابقة في 39 دولة التي يشارك فيها 18 ألف طالب وطالبة من التعليم العام .

وأقيم حفل بهذه المناسبة ألقى خلاله المدير التنفيذي لشركة Ready Al الدكتور روزبه آباد، ومدير عام أكاديمية كاوست الدكتور سلطان البركاتي، وممثل سدايا الدكتور أحمد السنان كلمات مختلفة سلطوا الضوء خلالها على أهمية المسابقة.

عقب ذلك بدأت الجولة الأولى من المسابقة حيث قدم كل فريق من الطلاب عرضا تقديميا لمدة 15 دقيقة، تلاه محاضرة حول تدريس الذكاء الاصطناعي ما قبل الجامعة وأثره في حياتنا اليومية ألقاها البروفيسور ديفيد توريتزكي، ثم أقيمت جولة للمعلمين والمنسقين والطلاب في الجامعة، تلا ذلك محاضرة حول الذكاء الاصطناعي والتعليم قدمها البروفيسور نعيم الله خان، ومن ثم أقيمت الجولة الثانية للمسابقة، واختتم اليوم الأول بجولة بحرية من مرسى الجامعة لجميع المشاركين.

وتعد هذه المسابقة من أكبر المسابقات العالمية التي تهتم بها دول العالم وكان لـ سدايا السبق في تبنيها من أجل تزويد الجيل الواعد بقدرة تعلّم واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

يعرض هذا العام:

6 آلاف مشروع تقدم بها الطلاب المشاركون.

39 دولة تناقش المشاريع عن بعد وحضوريا.

158 طالبا وطالبة يمثلون المملكة.

7 مدارس سعودية بمراحل التعليم العام:

كاوست

أرامكو

العلا

نيوم.

مسك

الظهران

مداك

3 مسارات للمسابقة:

AI Showcase

AI Generated

Art AI LLM

تسهم المسابقة في: