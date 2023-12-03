طلاب 39 دولة يتنافسون بأكبر مسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي

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وأقيم حفل بهذه المناسبة ألقى خلاله المدير التنفيذي لشركة Ready Al الدكتور روزبه آباد، ومدير عام أكاديمية كاوست الدكتور سلطان البركاتي، وممثل سدايا الدكتور أحمد السنان كلمات مختلفة سلطوا الضوء خلالها على أهمية المسابقة.
عقب ذلك بدأت الجولة الأولى من المسابقة حيث قدم كل فريق من الطلاب عرضا تقديميا لمدة 15 دقيقة، تلاه محاضرة حول تدريس الذكاء الاصطناعي ما قبل الجامعة وأثره في حياتنا اليومية ألقاها البروفيسور ديفيد توريتزكي، ثم أقيمت جولة للمعلمين والمنسقين والطلاب في الجامعة، تلا ذلك محاضرة حول الذكاء الاصطناعي والتعليم قدمها البروفيسور نعيم الله خان، ومن ثم أقيمت الجولة الثانية للمسابقة، واختتم اليوم الأول بجولة بحرية من مرسى الجامعة لجميع المشاركين.
وتعد هذه المسابقة من أكبر المسابقات العالمية التي تهتم بها دول العالم وكان لـ سدايا السبق في تبنيها من أجل تزويد الجيل الواعد بقدرة تعلّم واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
يعرض هذا العام:
- 6 آلاف مشروع تقدم بها الطلاب المشاركون.
- 39 دولة تناقش المشاريع عن بعد وحضوريا.
- 158 طالبا وطالبة يمثلون المملكة.
- كاوست
- أرامكو
- العلا
- نيوم.
- مسك
- الظهران
- مداك
- AI Showcase
- AI Generated
- Art AI LLM
- تحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية في المملكة.
- بناء رأس المال البشري.
- زيادة قدرات وطاقات الشباب في المجالات التكنولوجية.
- إعداد متميز ليحققوا النجاح في مجالات التقنيات المتقدمة.
- جعل المملكة مركزا تقنيا عالميا لأحدث التقنيات المتقدمة.
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