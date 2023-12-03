تحفيز المجتمع على الابتكار وريادة الأعمال بتبادل الخبرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 50 مشروعا رياديا، افتتح رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب أمس، ملتقى «الأسبوع العالمي لريادة الأعمال» الذي نظمه معهد الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة بالتعاون مع شركة وادي مكة للاستثمار، وذلك في مقر الشركة بحي العابدية.

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب بالإنابة الدكتور زايد الطويرقي، أن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتمكين المشاريع، وتبادل المعرفة والخبرات.

ولفت إلى أن الجامعة تسعى لإيجاد مجتمع ريادي تقني من خلال دعم المهتمين بالمشاريع التقنية؛ مما يعكس رؤية المملكة 2030 لتنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة التقنية الدكتور علي الشاعري، أن هذه الفعالية تأتي لمواكبة التطورات العلمية في مجال ريادة الأعمال، وتحفيز المجتمع للابتكار، سعيا للخروج بشركات ناشئة تسهم في نمو اقتصاد المعرفة، وتطور بيئة الأعمال.

وتضمن الملتقى تدشين شركة وادي مكة للاستثمار، وإطلاق «هاكاثون التعليم» إيديوثون؛ إلى جانب إقامة 3 جلسات حوارية، وتقديم 10 ورش عمل بمشاركة نخبة من المختصين وأصحاب المشاريع والمبتكرين؛ إضافة إلى معرض لعرض الأفكار الريادية يضم 20 مشروعا ابتكاريا، ومعرض لعرض مشاريع التخرج لكلية التصاميم والفنون، تقدم للزوار تجربة عيش رحلة الاستثمار في المشاريع المعروضة.