شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإبل يدعم الحركة الاقتصادية في الصياهد بنسبة إشغال 90% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة التي انطلقت تحت شعار "عز لأهلها "، مواقع لدعم الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالمشاركين في المهرجان وزواره، ضمن إطار المساهمة الاقتصادية المتوقعة والمخصصة للمستثمرين والأسر المنتجة.

ويشهد شارع الدهناء في منطقة الصياهد حركة اقتصادية كبيرة من خلال توافر 119 محلًا تجاريًا بنسبة إشغال وصلت إلى 90% جُهزت للزائرين والمشاركين؛ لتلبية احتياجاتهم، حيث تتنوع الأنشطة التجارية من محال لبيع الخضار واللحوم والمغاسل والسوبر ماركت وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

ويعمل المهرجان من خلال الفعاليات إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه، وتوفير منظومة اقتصادية متكاملة، وتحقيق الريادة إقليميًا وعالميًا، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.