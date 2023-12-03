السعودية | “أمانة الرياض” تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك أمانة منطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي ينظمه نادي الإبل في الصياهد بالرياض في نسخته الثامنة، كما أكملت استعداداتها بالفرق الميدانية، وتوفير جميع المعدات التشغيلية، وتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي، والتشجير والزراعة، والتشغيل والصيانة، وغيرها، في إطار دورها في تمكين المشاركة الفاعلة في المهرجان.

وتتيح مشاركة الأمانة في الفعالية إظهار دورها، من خلال تسليط الضوء على خدماتها الحالية والمستقبلية، ومنجزاتها لزوّار المهرجان بطريقة إبداعية ومطورة، إلى جانب تمكين الزوّار من الاستمتاع بمناطق تفاعلية، وأمسيات ثرية، تقدم للحضور أجواء تراثية، وثقافية تعكس الهوية السعودية بماضيها وحاضرها.

وتهدف الأمانة بمشاركتها إلى تعزيز الصورة الذهنية، وتحقيق الريادة المحلية، والرفع من جودة الحياة، إلى جانب دعم المشاركة المجتمعية، وتسليط الضوء على مبادراتها وخدماتها، واستقطاب الزوّار لجناحها، وإبراز توجهاتها التقنية، فضلاً عن إثراء ودعم الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ بهدف ربط المجتمعات المحلية بحاضرها، وبناء مستقبلها الحضاري.

كما تستهدف بأنشطتها, أفراد المجتمع من طلاب المدارس، والقادة، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والعوائل، فيما تشتمل خيمتها الرئيسية على خدماتها، وشاشات عرض لمبادراتها، ومنطقة جلسات للزوّار، وأخرى لكبار الشخصيات، وأجهزة استبيان، إضافة إلى منطقة أخرى لتمتع بتجربة سباق إبل افتراضي.

وأوضحت الأمانة أن فرقها الميدانية دأبت على تجهيز موقع المهرجان في كل عام قبل انطلاقه، وإجراء أعمال الصيانة للأسفلت والطرق الداخلية، والدهانات الأرضية، وتركيب الأعمدة والإنارة، إلى جانب أعمال النظافة، وإزالة النفايات، وتنفيذ جولات رقابية على المحال والأنشطة التجارية.

يذكر، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي ينظمه نادي الإبل يُقام سنويًا في الصَّياهد الجنوبية، ويُسهم في الحفاظ على الهويَّة الوطنيَّة، وتعريف الأجيـــال بتراثهم وعراقتهم، إضافة إلى تعريـف العالم بالمكـوِّن التاريخي الذي أصبح ثروةً ثقافية تراثية اقتصادية.