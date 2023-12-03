السعودية | رئيس مجلس إدارة “الغذاء والدواء” يلتقي وزير الزراعة والغابات في جمهورية تركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، معالي وزير الزراعة والغابات في جمهورية تركيا إبراهيم يوماكلي، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وسفير تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في المقر الرئيس للهيئة بالرياض، بحث فرص التعاون بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.