وزير الطاقة: الذين يتحدثون عن تحول الطاقة عليهم التعايش مع الحقائق

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، استمرار نمو الطلب العالمي على البتروكيماويات بوتيرة سريعة، بما سينعكس زيادة في الطلب على الهيدروكربونات كمواد خام.

جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 17 لمنتدى جيبكا السنوي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: “إن البتروكيماويات موجودة لتبقى، لذلك ينبغي على من يتحدثون عن تحول الطاقة أن يتقبلوا المعطيات والحقائق”. وأضاف: “أود أن أطلب من أصدقائنا الذين يتحدثون عن التحول أن يتعايشوا مع حقائقهم وحقائق يومهم، وحقائق العقود القادمة، والمعطيات التي بين أيديهم”.

وأكد أن قطاع الهيدروكربونات سوف يستمر في تحقيق الدخل وتوليد الأموال للمستثمرين. وأوضح أن المملكة في طريقها لتوسيع محفظتها الاستثمارية في هذا القطاع، من خلال 4 مشاريع على الأقل ستبدأ خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أن توسيع قطاع الصناعات التحويلية في المملكة سيمكن الأنشطة التصنيعية بها، ويعزز دورها في الاقتصاد العالمي. وذكر أن فعاليات الجلسة الوزارية الافتتاحية لمنتدى جيبكا، انطلقت اليوم الأحد، حيث يبحث المنتدى عن دور صناعة الكيماويات في الاستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة.