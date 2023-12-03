هيئة الصحة العامة وقاية تصدر قائمة بالدول الممنوعة من السفر إليها بسبب انتشار الأمراض المعدية

أصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية” قائمة بالدول التي يُنصح بعدم السفر إليها، بسبب انتشار الأمراض المعدية فيها. وتضمنت القائمة كلاً من:

العراق

تايلند

أفغانستان

بنغلاديش

كينيا

تشاد

الفلبين

الهند

سوريا

أوغندا

نيبال

زيمبابوي

وأوضحت الهيئة أن هذه القائمة تستند إلى مؤشرات عدة، منها:

معدلات الإصابة بالأمراض المعدية في الدول المعنية.

مدى انتشار الأمراض المعدية في هذه الدول.

قدرة الدول المعنية على السيطرة على انتشار الأمراض المعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه القائمة قد تتغير من وقت لآخر، بناءً على المستجدات الصحية في الدول المعنية.