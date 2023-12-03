هيئة الصحة العامة وقاية تصدر قائمة بالدول الممنوعة من السفر إليها بسبب انتشار الأمراض المعدية

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أصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية” قائمة بالدول التي يُنصح بعدم السفر إليها، بسبب انتشار الأمراض المعدية فيها. وتضمنت القائمة كلاً من:
- العراق
- تايلند
- أفغانستان
- بنغلاديش
- كينيا
- تشاد
- الفلبين
- الهند
- سوريا
- أوغندا
- نيبال
- زيمبابوي
وأوضحت الهيئة أن هذه القائمة تستند إلى مؤشرات عدة، منها:
- معدلات الإصابة بالأمراض المعدية في الدول المعنية.
- مدى انتشار الأمراض المعدية في هذه الدول.
- قدرة الدول المعنية على السيطرة على انتشار الأمراض المعدية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه القائمة قد تتغير من وقت لآخر، بناءً على المستجدات الصحية في الدول المعنية.
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