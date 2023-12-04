"نفط الكويت": السيطرة على حريق محدود بأحد خطوط الإنتاج.. ولا تأثير على عمليات الإنتاج

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة نفط الكويت، الليلة، السيطرة على حريق محدود اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت، دون أن تتأثر عمليات الإنتاج.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحريق اندلع أثناء تنفيذ أعمال صيانة، مما أدى إلى إصابة عدد من عمال الصيانة تم نقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرةً إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء والعمليات والفرق المساندة الأخرى تحركت على الفور، وفقاً للإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.

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