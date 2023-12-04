تراند اليوم : بعد جادل القحطاني.. شاهد: انضمام مشهورة سناب " ميعاد العسيري" لبرنامج نشرة الصياهد

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أول ظهور لمشهورة سناب شات " ميعاد العسيري " مذيعة في نشرة الصياهد على قناة الصحراء.

وقالت خلال الفيديو :" مشاهدينا كل يوم بكون معكم بعلوم وأخبار وقصص وصفقات عن مهرجان الإبل".

وتابعت:"الإبل في المملكة حققت أرقام كلها فخر واهتمام، واللي يشوف ويسمع الأرقام يحمد الله على نعمة حكامنا الذين يولون اهتمام كبير في قطاع الإبل".

وبلغ حجم الاستثمار في قطاع الإبل في المملكة 50 مليار ريال، وبلغت قيمة جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 250 مليون ريال، وحققت صفقات في مزادات خاصة بالإبل 26 مليون.

وتوجد 1.6 مليون رأس من الإبل مرقمة عبر منصة" ترقيم الإبل"، ووصل عدد زوار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 100 ألف زائر سنويا.