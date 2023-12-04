تراند اليوم : بالفيديو.. البكيري يهاجم علي البليهي:اللي يسويه قلة أدب.. واضح كانت طفولته معقدة لأن هذي مو تصرفات رجل بالغ عاقل!

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي إبراهيم البكيري ، على تصرفات علي البليهي لاعب الهلال، التي أدت إلى طرده في اللحظات الأخيرة من ديربي الرياض، والذي فاز فيه الهلال على النصر (3-0)، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2023-2024.

وقال خلال لقاء إعلامي : البليهي يبدو أنه لديه صدمات من الطفولة ، صدمات شنيعة مو تصرفات طبيعية ، لأن هذه التصرفات لا تطلع من رجل بالغ عاقل .

وتابع: أن تكون فاكهة الكرة السعودية فهذا حقك ، فالنسبة لي البليهي كابتن ومدافع المنتخب السعودي تجربة البليهي وأنت حر نفسك وتلعب بنادي الهلال ، لكننا كسعوديين لدينا أرتباط عاطفي مرة مهم معك ، ولا ننسى لك وقفتك في كأس العالم وشهامتك التي صارت في مباريات كثيرة للمنتخب السعودي .

وأضاف: لكن نحن نتكلم عن تنافس ، فكرة أن تذهب لجمهور نادي النصر وتقلل منهم، هذا مو تصرف مع نادي النصر ، فسبق أن غرزت العلم في ملعبهم ، وهذه حركة ما تعبر عن رجولة وشهامة ، تعبر عن قلة أدب وتصرف أرعن وعن عقلية لا تنتمي لعقلية اللاعب المحترف .

وواصل: وأيضا خروج البليهي بعد المباراة وفي تصاريحه بالكواليس بأن المباراة ساهلة ، خلاص أنت اللاعب الزاحف الفنان الرهيب اللي ما يهمك أحد .

واستطرد: خلاص مبروك عليك وتوكل على الله ونقفل موضوعك .. ياإما يعاقبك الحكم ، ياإما يعاقبك ناديك على تصرفاتك ، أنت قاعد تحرج نفسك وتحرج ناديك وتحرج محبيك معاك .