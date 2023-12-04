شكرا لمتابعة خبر عن تقويم التعليم : اختبارات برنامج جاهزية في يناير المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب للمرة الأولى عن الانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لعام 2023م للجامعات والكليات السعودية في 13 تخصصًا في البرامج الأكاديمية من خلال نتائج اختبارات برنامج جاهزية.

وستعقد الهيئة المرحلة الثانية من اختبارات “برنامج جاهزية” في يناير المقبل لطلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في 24 تخصص، وهي: خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، وستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية ، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، بالإضافة الى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها ثلاثة عشـر تخصصاً.

وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذًا لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن إجراء الاختبارات المعيارية في مختلف التخصصات التي لا يوجد بها اختبارات وطنية شاملة بهدف تقييم المخرجات والتحصيل العلمي للخريجين من معارف ومهارات وقيم في التخصصات المختلفة؛ وذلك لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات معيارية على الخريجين.

ويهدف برنامج “جاهزية” إلى قياس مخرجات البرامج الأكاديمية والإسهام في تحسينها، وتعزيــز اكتســاب الخريجيــن المعــارف والمهــارات والقيــم (نواتــج التعلــم) المطلوبة لــكل مجــال تخصصــي، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل، من خلال تعزيز المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل؛ مما يسهم في تقليل نسب البطالة وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.