شكرا لمتابعة خبر عن قائمة الدول التي يُنصح بعدم السفر إليها بسبب الأمراض المعدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت هيئة الصحة العامة “وقاية” قائمة بالدول التي يُنصح بعدم السفر إليها، بسبب انتشار الأمراض المعدية فيها.

وضمت القائمة كل من: العراق، تايلند، أفغانستان، بنغلاديش، كينيا، تشاد، الفلبين، الهند، سوريا، أوغندا، نيبال، زيمبابوي.

يذكر أن وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلال، أصدر قراراً وزارياً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، ووكيل الوزارة للصحة العامة نائباً، وعضوية وكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، ووكيل الوزارة المساعد للرعاية الأولية، ووكيل الوزارة المساعد للسياسات، والرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة، ووكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية، على أن تقوم اللجنة بالإشراف على عملية نقل مهام وكالة الصحة العامة إلى هيئة الصحة العامة.