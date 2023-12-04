شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو جمال الغندور يكشف السبب الحقيقي لطرد البليهي من المواجهة أمام النصر والان مع التفاصيل الكاملة

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أصدر الخبير التحكيمي جمال الغندور حكمه بشأن جدل طرد لاعب نادي الهلال، علي البليهي، في المباراة ضد النصر في الجولة الـ15 من دوري روشن للمحترفين.

السبب الحقيقي لطرد البليهي

وأكد “الغندور” خلال مشاركته في برنامج “المنتصف” أن القرار بطرد البليهي كان صحيحًا، نظرًا لاستفزازه للجماهير، كما

أكد الخبير التحكيمي جمال الغندور أن طرد لاعب الهلال علي البليهي في مباراة ضد النصر في الجولة الـ15 من دوري روشن للمحترفين كان قرارًا صحيحًا. وأشار إلى أن البليهي تصرف بطريقة استفزازية تجاه الجماهير، مما جعل الحكم يتخذ هذا الإجراء.

توضح هذه التصريحات موقف الغندور بشكل واضح حيال القرار الحكومي، مؤكدًا أن اللاعب قام بتصرف يستحق العقوبة بناءً على القوانين والضوابط المعمول بها في المجال الرياضي.