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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنبيه هام حول اخطاء يجب تجنبها عند تجديد الهوية الوطنية عن طريق أبشر 1445

في الساعات الأخيرة، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قصة الرضيع الفلسطيني، محمد هاني الزهار، بشكل واسع. القضية تتعلق بصورة تظهر الرضيع البالغ من العمر خمسة أشهر وهو يشيع جنازته، حيث يحمله جده وتظهر عيناه مفتوحتين وثغرته الصغيرة بوضوح، هذه الصورة أثارت صدمة وحزنًا على نطاق واسع، ملمحة إلى المأساة التي يعيشها الأطفال في المناطق المتضررة، ويتسائل الناس عن حال الأوضاع في المناطق المتأثرة وعن ظروف الحياة التي يواجهها الأطفال هناك، تلك الصورة أصبحت رمزًا للمأساة والألم الذي يعيشه الكثيرون في تلك المناطق، وهي تجسد واقعًا مؤلمًا يحتاج إلى انتباه المجتمع الدولي ودعمه للتخفيف من معاناة الأطفال الأبرياء الذين يتأثرون بالصراعات والأوضاع الصعبة.

شاهد صورة الرضيع الفلسطيني التي هزت العالم

على الرغم من تداول بعض الحسابات الإسرائيلية، بما في ذلك بعض الحسابات الرسمية، شكوكًا حول صحة الصورة وادعاء أن الرضيع هو “مجرد دمية”، إلا أن انتشار مقاطع الفيديو لمراسم التشييع وتوثيق وكالات الأنباء العالمية للحادثة أجبرت تلك الحسابات الإسرائيلية على التراجع عن تصريحاتها.

على سبيل المثال، حساب “إسرائيل” المرتبط بالحكومة الإسرائيلية على منصة إكس قام بحذف منشوره السابق. كما قامت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك “جيروزالم بوست”، بنشر الصورة وشككت في صحتها في البداية، لكنها عادت لاحقًا واعتذرت عن ذلك.

يجدر بالذكر أن محمد الزهار قتل في الأول من الشهر الحالي جراء غارة إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في دير البلح بقطاع غزة، بعد انهيار الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.