تراند اليوم : أخصائي تغذية يكشف ماذا يحدث لجسمك عند تناول وجبة المحشي!

صحيفة الخليج 365: كشف عضو الجمعية المصرية للتغذية الدكتور كريم جمال، عن مفاجأة بشأن تناول المحشي.

الأرز والكرنب

وقال جمال خلال لقاء له بقناة "دي إم سي"، إن المحشي من الأكلات التي تقوي المناعة، لاحتوائه على الأرز والكرنب أو الباذنجان وكل هذه الأنواع غنية بنسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم.

جهاز المناعة

وأكمل: "الكرنب غني بفيتامين د، وهو من الفيتامينات الضرورية لجهاز المناعة، والمحشي يحتوي أيضًا على البوتاسيوم ومادة السيلينيوم الموجودة في الخضروات الداكنة".

الباذنجان والكوسة

وأوضح: "يحتوي الباذنجان على كمية وفيرة من الحديد والزنك، والكوسة تساعد على تنظيف الجهاز الهضمي، وتغزيه البكتيريا النافعة في المعدة"، مشيرا: "يساهم إضافة البقدونس والكزبرة إلى المحشي في تعزيز القيمة الغذائية لهذه الوجبة".

شوربة المواسير

وتابع: "إضافة شوربة المواسير إلى المحشي يعزز قيمته الغذائية ويزيد فوائده الصحية، حيث إن شوربة المواسير غنية بالفيتامينات والمعادن".

وجبة مفيدة

وختم: "المحشي وجبة مهمة ومفيدة للجسم، لكن استهلاكها بكمية كبيرة تضر بالصحة ويسبب زيادة في الوزن واضطرابات الجهاز الهضمي".