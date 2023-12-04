شكرا لمتابعة خبر عن طيران ناس تطلق رحلات مباشرة من المدينة المنورة إلى 6 وجهات داخلية ودولية جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن طيران ناس الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم عن إطلاق رحلات مباشرة من مركز عملياته الجديد في المدينة المنورة إلى 6 وجهات داخلية ودولية جديدة.

ويأتي ذلك ضمن إطار تعزيز قدرات الطيران التشغيلية، كما سترفع هذه الإضافات إجمالي الوجهات التي تشغلها من المدينة المنورة إلى 11 وجهة حتى الآن.

والجدير بالذكر يربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.