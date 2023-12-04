تراند اليوم : بالفيديو: الباحث "الذبياني" يكشف عن 3 خيارات للتعامل مع المزح الثقيل لصديقك

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 3 خيارات للتعامل مع المزح الثقيل لصديقك.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": لو صاحبك شالك من بين الجالسين ورماك على البلاط أو في مسبح أو في الحوش في نشوة انتصار فريقه الكروي كردة فعل منه؛ فماذا تختار!

1-تقبل وتضحك وتبتسم مثل الجالسين وتصير مضحكة ومسخرة وتقول المهم انبسطنا.

2- لا تقبل هذا التصرف منه ولكن تكتفي بذلك وتقول "مزوح" تجي وتروح وهذا صديقي أخطأ ويمكن ما يعيدها.

3- لا تقبل هذا التصرف منه وتصعد الموضوع بشكل نظامي لأن المسألة وصلت للعظم، فمزح ثقيل يبي لها حزم حتى ما تتكرر منه أو من غيره إلا الكرامة.