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تراند اليوم : بالفيديو: الباحث "الذبياني" يكشف عن 3 خيارات للتعامل مع المزح الثقيل لصديقك

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 3 خيارات للتعامل مع المزح الثقيل لصديقك.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": لو صاحبك شالك من بين الجالسين ورماك على البلاط أو في مسبح أو في الحوش في نشوة انتصار فريقه الكروي كردة فعل منه؛ فماذا تختار!

1-تقبل وتضحك وتبتسم مثل الجالسين وتصير مضحكة ومسخرة وتقول المهم انبسطنا.

2- لا تقبل هذا التصرف منه ولكن تكتفي بذلك وتقول "مزوح" تجي وتروح وهذا صديقي أخطأ ويمكن ما يعيدها.

3- لا تقبل هذا التصرف منه وتصعد الموضوع بشكل نظامي لأن المسألة وصلت للعظم، فمزح ثقيل يبي لها حزم حتى ما تتكرر منه أو من غيره إلا الكرامة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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