تراند اليوم : "الغذاء القاتل".. بالفيديو: مختص يكشف عن طعام شائع يرفع السكر ويؤثر على الكبد والكلى ويرهق العظام

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر، عن طعام شائع يرفع السكر ويؤثر على الكبد والكلى ويرهق العظام، واصفا إياه بالغذاء القاتل.

فقير غذائياً

وأضاف أبو بكر، في مقطع فيديو نشره في "التيك توك": كوب "النودلز" مليء بالسموم التي تؤثر على الصحة، ويتصف بأنه فقير غذائياً.

احتباس السوائل

وأشار: النودلز عبارة عن نشا مطبوخ، فهذه المادة ترفع سكر الدم وترهق البنكرياس وتؤثر على الكبد وتعمل مشاكل في الجهاز العصبي، إضافة إلى أن كمية الصوديوم التي بها كثيرة، وبالتالي تتسبب في احتباس السوائل وتؤثر على ضغط الدم والكلى.

حديد وكالسيوم

ولفت: النودلز لا تحتوي على حديد ولا كالسيوم ولا بروتين ولا ألياف، وبها سعرات حرارية 300 بسبب النشا والمواد الحافظة وخاصة ملح الصوديوم الأحادي.

زيادة الوزن

وتابع: النودلز تعمل نوعًا من التجويع بعد ساعتين وتزيد الشهية، وهذا يؤثر على زيادة الوزن وليس بها أي مواد مقاومة للسرطان وترهق العظام والصحة.