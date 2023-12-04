شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصقور يدعم مشاركة ذوي الإعاقة في مهرجان الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدعم نادي الصقور السعودي مشاركة الصقارين من ذوي الإعاقة في مسابقتي الملواح (400 متر) والمزاين في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2023، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وافق اليوم أمس، تحت شعار "متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة"، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويوفر النادي كل الإمكانات لخدمة الصقارين من ذوي الإعاقة، وإعداد مرافق مهرجان الملك عبد العزيز للصقور المقام في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، وتهيئتها لتتناسب مع المتطلبات الخاصة بهم، وفتح المجال أمامهم للتنافس في جميع المسابقات والأشواط.

إضافة إلى السماح للمرافقين بالمساعدة في إطلاق الصقر في مسابقة الملواح.

حزمة من التسهيلات

ويقدم نادي الصقور السعودي حزمة من التسهيلات المادية والمعنوية والبشرية لذوي الإعاقة من الصقارين، تفعيلًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بالاهتمام بهذه الفئة الغالية، بما يكفل لهم جميع حقوقهم، وتمكينهم وتذليل السبل وتخطي المصاعب التي يواجهونها.