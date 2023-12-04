شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. "جدة - مكة المباشر" نقلة نوعية في قطاع الطرق بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعد طريق "جدة مكة المباشر" أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير قطاع الطرق والخدمات اللوجستية في منطقة مكة المكرمة، إذ سيسهم بعد اكتماله في تخفيف الكثافة المرورية عن عدد من الطرق والمحاور الرابطة بين جدة ومكة المكرمة.

وأكد مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة مكة المكرمة م. خالد العتيبي، أن فكرة الطريق جاءت لتسهيل حركة التنقل بين مكة وجدة لعدد من القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الحج والعمرة الذي يستهدف الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

وأضاف أن مشروع الطريق سيسهم في خدمة ضيوف الرحمن القادمين جوًا عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي، الراغبين في استكمال رحلتهم إلى مكة المكرمة من خلال استخدام الطريق بداية من تقاطع حي النزهة بجدة، وانتهاء إلى الدائري الرابع بمكة المكرمة، ما يعزز تكامل أنماط منظومة النقل في المملكة.

نسب الإنجاز الإجمالية

وأوضح م. العتيبي أن نسبة الإنجاز في مشروع طريق "جدة مكة المباشر" تنقسم إلى 4 مراحل، انتهى من تنفيذ مرحلة واحدة، وتجرى الأعمال النهائية في تنفيذ مرحلتين، وبلغت نسب الإنجاز الإجمالية في المراحل الأربع 75%، ويجري العمل على تنفيذ الأعمال المتبقيه بالمشروع.

ولفت إلى أن اختيار مسار المشروع تم بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالمنطقة لتحديد المسار الأمثل للمشروع.

وأشار مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة مكة المكرمة، إلى أن المشروع يهدف بعد انتهائه إلى تخفيف الازدحام المروري على طريق "الحرمين"، وطريق "جدة مكة القديم"، ومحور "الأمير محمد بن سلمان".

فيما سيشتمل على عدد من المخارج التي ستخدم بعض المحافظات في المنطقة، منها محافظة "الجموم" والمراكز التابعة لها.