شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المرور السعودي يحذر من عقوبة عدم تثبيت لوحات السيارة في مكانها ويكشف قيمة المخالفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رابط وشروط التقديم في الوظائف الشاغرة في كلية الملك فهد الأمنية أعلن المحامي زياد الشعلان عن العقوبات المترتبة على عدم تثبيت لوحة السيارة في المكان المخصص لها. عقوبة عدم تثبيت لوحات السيارة في مكانها أفصح المحامي زياد الشعلان في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق “تيك توك”، أن عدم تثبيت لوحة السيارة في المكان المخصص لها يعد مخالفة مرورية، وأشار إلى أن الغرامة المترتبة على هذه المخالفة تتراوح بين 1000 ريال و2000 ريال.

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