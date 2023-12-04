شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية: ذهب للوكالة يشتكي من صوت في سيارته وعند الفحص كانت الصدمة والان مع التفاصيل الكاملة

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في حادثة غريبة، تمكن ضب من الاختباء داخل سيارة في المملكة العربية السعودية، وتم اكتشافه بعد مرور فترة من الزمن.

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لحظة اكتشاف الميكانيكي وجود الضب داخل السيارة، وذلك أثناء قيامه بفحصها استنادًا إلى شكوى قدمها صاحب السيارة بسبب وجود صوت غريب.

تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا الحادث بدهشة وفضول، حيث أظهروا استغرابهم من قدرة الضب على الاختباء داخل المركبة، وأبدوا إعجابهم بالمكان الذي اختاره الضب للاختباء، مما جعل الفيديو يحقق انتشارًا واسعًا عبر الإنترنت.

ذهب للوكالة يشتكي من صوت في سيارته

أثار الفيديو جدلًا واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بادروا بالتساؤل حول كيفية دخول الضب إلى داخل السيارة وكيف استطاع البقاء على قيد الحياة طوال فترة اختبائه.

وفقًا لما ذكره صاحب السيارة، كان قد ترك سيارته في مرآب مفتوح، ويعتقد أن الضب قد دخل إليها عبر فتحة التهوية. وأضاف أن الضب لم يتسبب في أي ضرر للسيارة، وقام بنفسه بإخراجه وإطلاق سراحه في البرية.

تفاعل الناس مع القصة بتساؤلات حول ذكاء ومهارة الضب في البقاء مختبئًا داخل السيارة، مما أدى إلى مناقشات مثيرة حول تصرفات الحيوانات وقدرتها على التكيف في بيئات غير مألوفة.