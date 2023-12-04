تراند اليوم : بالفيديو: مستشار قانوني يكشف عن عقوبة الشخص المستخدم لبرامج "VPN".. والتهمة الموجهة له

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، عن عقوبة الشخص المستخدم لبرامج "VPN".

وقال الوهيبي خلال لقاء له بقناة "الإخبارية": نصت المادة الثالثة وتحديدا الفقرة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بأن الدخول غير المشروع يدخل من ضمنها استخدام VPN، فالعقوبة تصل للسجن سنة وغرامة 500 ألف ريال في الحق العام ما لم يكن هناك أضراراً في الحق الخاص، وقد ترتقي العقوبة لجريمة تمس الأمن الوطني.

وحول الرحلة التي سيمر بها الشخص إذا كان موظفاً في إحدى الوزارات واخترق الشبكة الموجودة في العمل وسرب البيانات، أوضح أنه سيكون من ضمن تنظيم قام بصناعة ثغرة إلكترونية لهم ليقوموا باختراق ودخول وسرقة هذه البيانات واستخدامها وبيعها من خلال الشبكة المعلوماتية، حيث أصبح شريكاً في تشكيل عصابي من خلال استخدامه ل VPN".