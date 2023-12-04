شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة".. اتفاقية لحفر آبار لنحو لنحو 400 ألف شخص بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأحد، اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لحفر 15 بئرًا ارتوازية وتوفير المياه الصالحة للشرب لنحو 400 ألف فرد، في جمهورية الصومال الفيدرالية.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض.

خزان بارتفاع 5 أمتار

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز د. عبد الله بن صالح المعلم، أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر 15 بئرًا من المياه بعمق 250 مترًا، وعمل خزان علوي بحجم 20 مترًا مكعبًا من الخرسانة بارتفاع 5 أمتار من سطح الأرض لكل بئر، وتخصيص مكان لتحميل شاحنات المياه.

بالإضافة إلى تركيب نظام الطاقة الشمسية، وتركيب نظام طاقة ومولد كهرباء بقوة 30 حصانًا في أقاليم أودينه، ساحل، توجطير، مرودي جيح، سناج، يستفيد منها 400 ألف فرد، بقيمة مليونين و590 ألف دولار أمريكي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لتوفير المياه الصالحة للشرب، ودعم مشاريع المياه والإصحاح البيئي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.