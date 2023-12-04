المجاردة تستقبل زوارها بحسن الوفادة

استعدت بلدية محافظة المجاردة لموسم الشتاء بعدة مشاريع لاستقبال الزوار وأهالي المحافظة، بتشكيل فريق عمل حسن الوفادة، وجرى إنشاء غرفة عمليات تعتبر نقطة انطلاق لفريق العمل لتوفير وتسهيل وإرشاد زوار ومرتادي محافظة المجاردة طوال فترة موسم الشتاء لتقديم الخدمات. وقال رئيس البلدية أحمد العربي، إن البلدية انتهت من تجهيز شارع اليمامة الذي يحتوي على عدد من المواقع المميزة للاستثمار والتي يجد فيها الزائر المسارات المناسبة، وأيضا إتاحة الفرصة في مركز الحي للزوار للاطلاع على معرض الصور الطبيعية ومقومات المجاردة، كما جهزت الحدائق العامة داخل المحافظة ومراكزها بعمل صيانة كاملة واشتمل العمل على صيانة التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها وصيانة المسطحات الخضراء ودورات المياه، كما تم تركيب عدد من الألعاب في عدد من الحدائق ومن أهمها حديقة السلام.



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