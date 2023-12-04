شكرا لقرائتكم خبر عن نتبه جداً .. غسيل هذه الأنواع من الخضراوات يضر أكثر مما ينفع..فكر مرتين قبل غسلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "السر المثير الذي أخفته أمريكا عن العالم.. ماذا حدث في قبر صدام حسين بعد دفنه؟!" اغرب قضيه خلع لمراهقه سعودية في محكمة جده.. وما فعلت بعد الحكم لا يتخيله عقل بشري!

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