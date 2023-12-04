شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة شهيرة تنظم الجلوكوز في الدم وتقي من السكري وتكبح الجوع .. "تعرف عليها" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تستخدم فاكهة الكاكا في علاج ارتفاع مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري.

وحول فوائد الكاكا لمرضى السكري:

1. تنظيم مستويات الغلوكوز في الدم: استخدمت فاكهة الكاكا في علاج ارتفاع مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري، حيث يعود سبب ذلك إلى وجود مركبات كيميائية نباتية في الكاكا وأوراقها تقوم بتثبيط الأنزيم الذي يعمل على تحويل الكربوهيدرات المعقدة إلى سكر بسيط عند الهضم، وهذا يعمل على إبطاء وصول السكر إلى الدم، مما يساهم في تنظيم مستويات الغلوكوز في الدم.

2. الوقاية من مرض السكري والتقليل من مضاعفاته: يحتوي قشر فاكهة الكاكا على مركبات الفلافينويد التي ثبت أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومرض السكري، إذ تساعد هذه المركبات في الحماية من تكوين مركبات ضارة تسمى المنتجات النهائية لإضافة الغلوكوز، وقد تبين أن هذه المركبات الضارة ترتبط بالإصابة بمرض السكري والمضاعفات الصحية طويلة الأمد الناتجة عنه.

كما أن الكاكا غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع تلف الخلايا وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والوقاية منها، مثل: مرض السكري، وفق موقع "ويب طب".

3. كبح الجوع لدى مرضى السكري: مرضى السكري يكونون معرضون للشعور بالجوع الشديد في كثير من الأحيان، ومن هنا تبرز فوائد الكاكا لمرضى السكري بكونها غنية بالألياف، مما يُمكّن مرضى السكري من تناول الكاكا للحد من شدة الجوع.

كما أظهرت إحدى الدراسات أن زيادة تناول الألياف الغذائية القابلة للذوبان يؤدي إلى تحسن كبير في مستويات الغلوكوز في الدم.